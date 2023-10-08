Kocaelispor'da hırsızlık... Kulüp personeli, futbolcunun kolyesini çaldı!
TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un Gürcü futbolcusu Giorgi Beridze'nin kaybolan kolyesini, yeşil-siyahlı kulübün malzemecisinin çaldığı öğrenildi.
Kocaelisporlu futbolcu Giorgi Beridze’nin kaybolan kolyesini, kulübün malzemecisinin çaldığı ortaya çıktı.
HIRSIZ MALZEMECİ ÇIKTI
TFF 1. Lig takımlarından Kocaelispor’un Gürcistan uyruklu forvet oyuncusu Giorgi Beridze’nin 5 bin Euro değerindeki kolyesi soyunma odasında kayboldu. Kolyenin kulüp malzemecisi M.Ş. tarafından çalındığı ve kuyumcuya satıldığı tespit edildi.
Giorgi Beridze
Kuyumcudan alınan kolye, Beridze’ye teslim edildi. M.Ş. hakkında adli işlem başlatılırken, kulüple ilişiğinin kesildiği bildirildi.
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