Kocaelispor'da hırsızlık... Kulüp personeli, futbolcunun kolyesini çaldı!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:12

Güncelleme: 08.10.2023 - 12:12

Kocaelisporlu futbolcu Giorgi Beridze’nin kaybolan kolyesini, kulübün malzemecisinin çaldığı ortaya çıktı.

HIRSIZ MALZEMECİ ÇIKTI

TFF 1. Lig takımlarından Kocaelispor’un Gürcistan uyruklu forvet oyuncusu Giorgi Beridze’nin 5 bin Euro değerindeki kolyesi soyunma odasında kayboldu. Kolyenin kulüp malzemecisi M.Ş. tarafından çalındığı ve kuyumcuya satıldığı tespit edildi.

Giorgi Beridze



Kuyumcudan alınan kolye, Beridze’ye teslim edildi. M.Ş. hakkında adli işlem başlatılırken, kulüple ilişiğinin kesildiği bildirildi.