Kocaelispor'da hırsızlık... Kulüp personeli, futbolcunun kolyesini çaldı!

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un Gürcü futbolcusu Giorgi Beridze'nin kaybolan kolyesini, yeşil-siyahlı kulübün malzemecisinin çaldığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:12
Kocaelispor'da hırsızlık... Kulüp personeli, futbolcunun kolyesini çaldı!
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Kocaelisporlu futbolcu Giorgi Beridze’nin kaybolan kolyesini, kulübün malzemecisinin çaldığı ortaya çıktı.

HIRSIZ MALZEMECİ ÇIKTI

TFF 1. Lig takımlarından Kocaelispor’un Gürcistan uyruklu forvet oyuncusu Giorgi Beridze’nin 5 bin Euro değerindeki kolyesi soyunma odasında kayboldu. Kolyenin kulüp malzemecisi M.Ş. tarafından çalındığı ve kuyumcuya satıldığı tespit edildi.

Giorgi Beridze

Kuyumcudan alınan kolye, Beridze’ye teslim edildi. M.Ş. hakkında adli işlem başlatılırken, kulüple ilişiğinin kesildiği bildirildi.


Giorgi Beridze Kocaelispor hırsız TFF 1. Lig

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