Köhn için flaş iddia: Galatasaray'ı tehdit ettiler!

Yayınlanma: 24.08.2024 - 13:25

Güncelleme: 24.08.2024 - 13:25

Geçen sezonun ara transfer döneminde Hannover 96'dan Galatasaray'ın yolunu tutan Derrick Köhn için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bild'de yer alan habere göre Galatasaray, Derrick Köhn için Hannover 96'ya ödemesi gereken 4 milyon Euro'nun tamamını ödemedi.

Haberde sarı-kırmızılıların ödemediği kısmın 2.5 milyon Euro'dan fazla olduğu aktarıldı.

BEDELSİZ KADROYA KATMAK İSTİYOR

Hannover 96'nın ise planının ise Derrick Köhn'ün kalan transfer parasını Galatasaray'dan istemeyerek, futbolcuyu bedelsiz şekilde kadrosuna katmak olduğu belirtildi.

Ancak Galatasaray'ın Derrick Köhn'den bonservis geliri hedeflemesi ise bu transferin önündeki en büyük engel olarak gösterildi.

SATILMASI HALİNDE YÜZDE 10 PAY

Öte yandan haberde Galatasaray'ın Köhn'ü satması durumunda Hannover 96'nın bu transferden yüzde 10 pay alacağı ifade edildi.

Haberde Hannover 96'nın Galatasaray'ı transfer ücretinin geri kalanını ödememesi durumunda FIFA'ya şikayet etmekle tehdit ettiği de aktarıldı.

Köhn'ün adı transfer döneminde Spartak Moskova ile anılmış ve Rus ekibinin yaptığı 9 milyon Euro'luk teklifin reddedildiği belirtilmişti.

Köhn bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 267 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.