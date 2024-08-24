Köhn için flaş iddia: Galatasaray'ı tehdit ettiler!
Alman ekibi Hannover 96'nın, Derrick Köhn'ün transfer ücretinin tamamını ödemeyen Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etmekle tehdit ettiği iddia edildi.
Geçen sezonun ara transfer döneminde Hannover 96'dan Galatasaray'ın yolunu tutan Derrick Köhn için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Bild'de yer alan habere göre Galatasaray, Derrick Köhn için Hannover 96'ya ödemesi gereken 4 milyon Euro'nun tamamını ödemedi.
Haberde sarı-kırmızılıların ödemediği kısmın 2.5 milyon Euro'dan fazla olduğu aktarıldı.
BEDELSİZ KADROYA KATMAK İSTİYOR
Hannover 96'nın ise planının ise Derrick Köhn'ün kalan transfer parasını Galatasaray'dan istemeyerek, futbolcuyu bedelsiz şekilde kadrosuna katmak olduğu belirtildi.
Ancak Galatasaray'ın Derrick Köhn'den bonservis geliri hedeflemesi ise bu transferin önündeki en büyük engel olarak gösterildi.
SATILMASI HALİNDE YÜZDE 10 PAY
Öte yandan haberde Galatasaray'ın Köhn'ü satması durumunda Hannover 96'nın bu transferden yüzde 10 pay alacağı ifade edildi.
Haberde Hannover 96'nın Galatasaray'ı transfer ücretinin geri kalanını ödememesi durumunda FIFA'ya şikayet etmekle tehdit ettiği de aktarıldı.
Köhn'ün adı transfer döneminde Spartak Moskova ile anılmış ve Rus ekibinin yaptığı 9 milyon Euro'luk teklifin reddedildiği belirtilmişti.
Köhn bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.
25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 267 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.
Spor Haberleri
- Sahalardan uzun süre uzak kalabilir!
- Porto, Deniz Gül'ü kadrosuna kattı!
- İşte Avrupa kupalarındaki yeni format!
- Fenerbahçe'de tek eksik!
- Galatasaray'ı tehdit ettiler!
- İtalyan ekibi, Nelsson için geliyor!
- 24 Ağustos günü maç programı...
- Barcelona'nın rakibi Bilbao
- UEFA ülke puanından Türkiye'ye kötü haber!
- Borussia Dortmund'un rakibi Frankfurt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı
- Hakim, kararını İslami tıpçıya dayandırdı!
- Memleket partisi'nin 'kapılarını açtı'
- Seçmenler akla ilk gelen siyasetçiyi yanıtladı
- Beklenen Ferdi Kadıoğlu transferi gerçekleşti...
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- 'Kitabım neden toplatılmak isteniyor?'
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor
- Kılıçdaroğlu'ndan 'kavga ve barış' mesajı
- 'Bir de buradan yazayım!'