Köln - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 34. haftasında deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da şampiyonluk düğümü çözülüyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Steffen Baumgart'ın takımı Köln ile karşılaşacak.
KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Rhein Energie Stadion'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı RB Leipzig'e 3-1 mağlup olmuştu.
Köln ise Werder Bremen deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile dönmüştü.
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