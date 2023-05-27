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Köln - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 34. haftasında deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:45
Köln - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da şampiyonluk düğümü çözülüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Steffen Baumgart'ın takımı Köln ile karşılaşacak.

KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Rhein Energie Stadion'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı RB Leipzig'e 3-1 mağlup olmuştu.

Köln ise Werder Bremen deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile dönmüştü.


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