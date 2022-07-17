Köln-Milan maçında vücut kamerası denendi

Futbol maçlarında bir ilk yaşandı. Alman ekibi Köln ile İtalyan ekibi Milan'ın karşılaştığı hazırlık maçında Timo Hübers'in üstünde vücut kamerası denendi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 22:31
Köln-Milan maçında vücut kamerası denendi
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Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi.

Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda "Telekom Kupası" adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı.

İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı, Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.


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