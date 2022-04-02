Köln tek golle kaybetti!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Köln, Union Berlin deplasmanında 1-0'lık skorla kaybetti.
Bundesliga'da Köln, Union Berlin deplasmanına konuk oldu.
Ligin 28. haftasında oynanan karşılaşmayı Köln, 1-0'lık skorla kaybetti. Karşılaşmada ev sahibi Union Berlin'e galibiyeti getiren tek golü 49. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.
Köln'de milli futbolcu Salih Özcan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Köln, ligde 40 puanda kaldı. Union Berlin ise 41 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Köln, kendi sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Union Berlin ise Hertha Berlin'e konuk olacak.
İlgili Haberler
- Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
- Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yunus Emre Başar finale yükseldi
- Demirören'in ortağı olduğu Milli Piyango'da vahim tablo
Video Haberler
- TGC ödülleri sahiplerini buldu
- Bir orman yangını da Çanakkale'de
- Antalya'da Roma mezarlığı bulundu
- Kum fırtınası etkili oluyor: Binaların çatısı uçtu
- CHP'li vekil 'yok' denen çöpleri görüntüledi
- Genetik çeşitliliğe sahip koala popülasyonu kurtaracak
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Uzmanı açıkladı: En sağlıklısı sürdürebilir ideal kilo
- Ramazan ayında uyku düzenine dikkat! Uzmanı uyardı
- Uzmanı uyardı: Ramazan’da acıyla aranıza mesafe koyun
- Kalp hastalarına oruç uyarısı
- Altını kanalizasyondan çıkaracaklar
- Zarafetin ve direncin şairi; Gülten Akın!
- Vitrindekiler...
- Size de tanıdık gelecek!
- Çocuklar alerjiden nasıl korunur? Uzmanı açıkladı
- CHP’li üyeden AKP'li başkanın benzetmesine tepki