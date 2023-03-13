Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Trabzonspor mücadelesiyle sona erdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları tamamlandı.
Gruplardaki maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Beşiktaş Vodafone-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-1
Fatih Vatanspor-Alg Spor: 1-2
B Grubu:
Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler: 4-0
Kireçburnu-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-13
Konak Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 2-0
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Trabzonspor: 3-1
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET
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