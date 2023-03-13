Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Trabzonspor mücadelesiyle sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 07:11
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları tamamlandı.

Gruplardaki maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Beşiktaş Vodafone-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-1

Fatih Vatanspor-Alg Spor: 1-2

B Grubu:

Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler: 4-0

Kireçburnu-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-13

Konak Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 2-0

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Trabzonspor: 3-1


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