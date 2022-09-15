Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu!

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, Yunan ekip Olympiakos'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 19:56
Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu!
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Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'da, James Rodriguez ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği belirtildi.

OLYMPIAKOS AÇIKLADI

Yunan ekip Olympiakos, 31 yaşındaki yıldız ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

James Rodriguez'in adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.


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