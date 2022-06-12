Kolombiyalı oyuncu için Fenerbahçe açıklaması!

12 Haziran 2022 Pazar, 15:23

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili iddialar devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda harekete geçecek olan yönetim, takımı şampiyonluğa ulaştıracak nokta atışı transferler yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin gündemine son gelen isim Kolombiyalı hücum oyuncusu Mateo Cassierra oldu.

FENERBAHÇE DE İLGİ GÖSTERİYOR

25 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Nikolas Petropoulos, Mateo Cassierra'ya Olympiakos'un yanı sıra River Plate, Fenerbahçe, Kızılyıdız ve Zenit'in ilgi gösterdiğini söyledi.

RUSYA OPSİYONU ÖNDE Mİ?

Menajer Petropoulos yaptığı açıklamada, "Cassierra ile ilgilenen kulüpleri açıklamaya hazırım. Rusya'dan Zenit. Mateo bu seçenekten hoşlandı. Ama River Plate, Kızılyıdız gibi kulüpler de iyi sözleşme teklif etti. Olympiakos ve Fenerbahçe'den de ilgi var" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON TAKIMI SIRTLADI

Matteo Cassierra, geçen yaz Portekiz ekibi Belenenses'ten 1,2 milyon Euro'ya Sochi'ye transfer olmuştu. Futbolcu burada 23 maçta oynadı ve 14 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Mateo Cassierra, forvet pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor. 1 yıl daha kontratı bulunan Kolombiyalı oyuncu sağ ayağını aktif kullanıyor. Transfermarkt verilerine göre; futbolcuya biçilen değer ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.