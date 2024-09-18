Kompany'den Sacha Boey'a mesaj!

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, sakatlığı bulunan Sacha Boey ile ilgili konuştu.

Kompany'den Sacha Boey'a mesaj!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 19:11

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Teknik Direktör Vincent Kompany, sakatlığı bulunan Sacha Boey ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Belçikalı teknik adam, "Ne yazık ki kariyerimde birçok sakatlık yaşadım. Sonuçta kupalar ekim ya da kasım aylarında kazanılmıyor. Sacha Boey çalışmalı ve hedefini aklından çıkarmamalı. Onun için hala iyi bir sezon olabilir. Bunu aklında tutmalı" dedi.

Bayern Münih, önceki günlerde yaptığı açıklamada Sacha Boey'un menisküs yırtığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu.


Etiketler: #Bayern Münih #sacha boey #vincent kompany

İlgili Haberler

Sacha Boey'den Galatasaray taraftarını üzecek yanıt!

Sacha Boey'den Galatasaray taraftarını üzecek yanıt!
Sacha Boey asist yaptı: Bayern Münih deplasmanda 3 puanı kaptı!

Sacha Boey asist yaptı: Bayern Münih deplasmanda 3 puanı kaptı!
Bayern Münih'e Sacha Boey şoku!

Bayern Münih'e Sacha Boey şoku!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler