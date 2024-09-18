Kompany'den Sacha Boey'a mesaj!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 19:11

Güncelleme: 18.09.2024 - 19:11

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Teknik Direktör Vincent Kompany, sakatlığı bulunan Sacha Boey ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Belçikalı teknik adam, "Ne yazık ki kariyerimde birçok sakatlık yaşadım. Sonuçta kupalar ekim ya da kasım aylarında kazanılmıyor. Sacha Boey çalışmalı ve hedefini aklından çıkarmamalı. Onun için hala iyi bir sezon olabilir. Bunu aklında tutmalı" dedi.

Bayern Münih, önceki günlerde yaptığı açıklamada Sacha Boey'un menisküs yırtığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu.