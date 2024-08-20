Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu!
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda St. Gallen ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Trabzonspor, St. Gallen maçları için UEFA'ya kadrosunu iletti.
Bordo-mavili takımda Tonio Teklic, Rayyan Baniya, Umut Bozok ve Taxiarchis Fountas kadroda yer almadı.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Trabzonspor, ilk maçta perşembe günü St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak.
Bordo-mavili takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Borna Barišic, Batista Mendy, Stefan Savic, Eren Elmalı, Serkan Asan, Stefano Denswil, Arsenii Batahov, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Yılmaz, John Lundstram, Edin Višca, Enis Bardhi, Ozan Tufan, Umut Güneş, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Trézéguet, Denis Draguş, Enis Destan, Mislav Oršic
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