Konferans Ligi'nde ilk finalist Fiorentina

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Fiorentina, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı ve finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 22:08
Konferans Ligi'nde ilk finalist Fiorentina
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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı ve finale yükseldi. Karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

Jan Breydelstadion'da oynanan mücadelede maçın ilk golünü 20. dakikada ev sahibi Club Brugge adına Maxim De Cuyper kaydetti.

Fiorentina'ya beraberliği getiren golü ise 86. dakikada Lucas Beltran penaltıdan kaydetti.

İlk maçta rakibini kendi evinde 3-2 mağlup eden Fiorentina, bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde finale yükselmeyi başardı.

Fiorentina, geçtiğimiz sezon Konferans Ligi finalinde West Ham'a 2-1 kaybetmişti.

Yunanistan'da oynanacak finalde Fiorentina'nın rakibi, Olympiakos - Aston Villa eşleşmesinin galibi olacak.


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