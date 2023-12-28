Sergen Yalçın, Yusuf Sarı, Cenk Tosun... Samet Aybaba'dan basın toplantısında flaş sözler!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:11

Güncelleme: 28.12.2023 - 14:16

Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini yürüten Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Aybaba, yeni teknik direktör konusunda bilgi verirken takım içi planlardan bahsetti.

Samet Aybaba'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ortaya bir takım şeyler çıktı. Bunları da paylaşmak istedik. Dışarıda bir sürü konu var tartışılan. Bunları paylaşalım, anlatalım. Camiamız her şeyi doğru bilsin, planlarımızı, hedeflerimizi bilsin."

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

- Teknik direktör konusu ne olacak? Yerli mi, yabancı mı?

"Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay değil. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Birisi Rıza Çalımbay, birisi Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza Hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. İçimizden biri. İtibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetli, değerli. Hepsini severiz. Kongre öncesi başkanımızın açıklamaları var. Antrenörler içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyoruz. Kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İstişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz doğrultusunda teknik direktör bulma konusunda hemfikiriz. Çalışmalar devam ediyor."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"14 tane yabancı oyuncu şu anda mevcut elimizde. Transfer yapamıyoruz. Transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ilgili ne yapabiliriz, bakacağız. Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2.5 aydır çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir. 1 tane boşluk var. İçerideki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra çalışmaya başlayacağız."

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

- Aboubakar'ın Arabistan'a transfer olma düşüncesi vardı. Kadro dışı kalanlardan direkt gelip 'Biz ayrılmak istiyoruz' diyen oldu mu?

Samet Aybaba: "Bu konuda bir gelişme yok. Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, yapamıyorum, performansım düşük, katkım olmuyor, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Hiç olmadı. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Bizim haberimiz yok bir tek. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Şuradan başlayın, buradan herkes gider, ben de dahil. İstemeyen hemen gider. Aslolan Beşiktaş'tır. Marka değeri en yüksek takımdır. Oyuncu istemiyorsa hemen gider. Kim istemiyorsa gelsin, kulübün menfaatleri nedir, oyuncunun tekrar sağlıklı bir yere gidebileceği yere bakarız, sarılırız ve dağılır. Abartmaya gerek yok."

"Transfer teklifleri var. Özellikle bir takım şeylerden sonra, bazı düşüncelerimizin ortaya çıkmasına neden oldu. Çok eleştiriliyor. Kadro dışı kalanların böyle fikirleri yoktu, böyle fikirleri olması gerektiği için bir şeyler yaptık. Yoksa burada keyifleri iyi. Afrika Kupası'na gittiler. Hala keyifleri iyi. Keyfi iyi olmayan bir grup var, o da Beşiktaşlılar."

CENK TOSUN, SALİH UÇAN, SÖZLEŞME

Samet Aybaba: "Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceğiz. İki kez kendim birebir görüştüm. Oyuncunun performansı çok önemli. Biraz yükseltin dedim, küserek yapamazsınız. Siz yaptıkça bizi güçlendirirsiniz. Oyuncu güçlü olsun, katkısı olsun. Sizin sahadaki performansınız düşük olursa tartışılırsınız. Camia da bunu yapıyor. Onların takımda kalmasını istiyoruz. Kısa sürede çözeceğiz."

YUSUF SARI İDDİALARINA YANIT

"Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim."

"Beşiktaş'ın içinden çıkan değerleri itibarsızlaştırmamak lazım. Bizim aidiyet duygumuz var. Bu camianın içinden çıkan insanlarız. Ben Feyyaz ve Rıza'ya bunu söyleyecek duyguyu yaşamamam lazım. Bunu hayatım boyunca unutamam. Bizim duygularımız var. İçimizden yetişmiş en önemli figürlerden bir tanesi. Birlikte neler yaşadık, neler gördük. Yönetimsel bir karardı. Rıza Hoca'nın benim için, Beşiktaş için çok büyük değeri vardır. Camiamızın ufak tefek şeylerle meşgul edilmesi yanlıştır. Kendisine bu bilgiyi verdim. Ayrılırken biz doğru olanı yaptık. Ona bakıp bunu yaşamayacağımızı, bu duyguyu taşıyamayacağımızı düşündük. Rıza Hoca, başarılı bir teknik direktördür. Büyük başarılar elde ettik. Biz onunla dostuz, takımdaşız. Aramızda hiçbir sorun yoktur."

"ÇOK SÜRPRİZ OYUNCULAR VAR"

"Altyapıyı, evlatlarımı çok severim. Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Buradan daha çok katkı almamız lazım futbola, Avrupa futboluna katkı vermemiz lazım. Çok az süre alıyorlar. Bu doğru değil. Yaklaşımımız çok farklı olacak. 25 günlük süreçte en çok uğraştığım yer Mehmet Ekşi ile birlikte altyapı. 7 bölgeye ayrılacağız. Ülkemizin tamamında oyuncu izleme ekibimiz 3 kişi. Ajax'ta 300 kişi var. Diğer takımlarda 200-250 kişi. Sonra niye oyuncu yetişmiyor, yetiştiremiyoruz! Bunları konuşuyoruz ama icraate gelince hiçbir şey yapmıyoruz. Biz yapacağız. Şimdi orayı genişletiyoruz. Oyuncuların a takımda yer alması için antrenörlerle direkt diyaloğa gireceğiz. Hedefimiz buna yönelik çalışma yapan, başarısı olan antrenör arkadaşlarla görüşmek. Altyapı tarafı en önemli işim. Futbolda gelişmeyi, futbol ekonomisini doğru yönetmek için de altyapıyı farklı değer vermeniz lazım. Bir an önce Fulya'dan çıkmamız lazım. 5 takım sentetik sahada çalışıyor. Bu imkansızlıklara rağmen a takımda 6 oyuncu var. Bir tanesi oynuyor. Süresini uzatmak için görüşüyoruz. Çok sürpriz oyuncular var yaşları küçük. Değerlendireceğiz, kıymetlendireceğiz."

"Futbol sahası içinde, antrenman sahası dahil ben hiç yokum ama bu takımın patronu benim. Teknik direktörün de üstündeyim. Kız takımından tutun, tesisler, altyapı, futbol okulları ve a takım benim kontrolümde. Bu yetkiyi başkanım verdi. Kulübün anahtarı Samet Aybaba'dadır dedi. Teknik direktörün saha içi ve takım performansıyla ilgili sadece sohbetim olur, onun dışındaki her şeyin yetkilisi benim."

BRUNO GENESIO VE SERGEN YALÇIN İDDİLARI

"Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Yaparız ama... Antrenör adayları var, başka adaylar da var. Bir takım şeyleri doğru toparlamak lazım. Biz henüz başındayız. Kadro planlamasını nasıl yapacağız, eldeki oyuncularla nasıl değişim olacak, kadro yapıp hocaya vereceğiz."

Mevcut Beşiktaş kadrosunun tamamı 13 kişi, 13 kişiyiz. 6 tane Afrika Kupası'na gitti. Bundan önceki arkadaşlar Afrika Kupası'nı bilmiyorlar mıydı! Dünyada ilk defa mı başlıyor bu kupa. Bir stoperimiz vardı Afrika Kupası'na gidecek, üstüne 2 tane daha Afrika Kupası'na gidecek stoper alındı. Şu anda 3 stoperimiz de Afrika Kupası'nda. Ulvi geliyor ara sıra, hazır mısın oynar mısın diyorum, oynarım diyor. Önümüzde 4 maç var, nasıl olacak. Hoca gelecek. 13 kişiyle antrenmana çıkar mı? Ne düşünür? Başkanımızla da devamlı konuşuyoruz. Yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"HOCA ADAYLARIMIZ VAR"

Samet Aybaba: "Hoca adaylarımız var. Sergen Hoca da var içinde. Teknik direktörler de düşünüyordur teklif yaptığımız. Maçları izliyorlardır elbette. Orada sıkıntılarımız var."

Samet Aybaba: "Sergen ile konuşmadığımız için anlaşamadık. Konuşursak anlaşırız."

Samet Aybaba: "Anlattığımız konular, sorunlarımız. Kadro yapılanması, Afrika'ya gidenler, kadro 13 kişi, teknik direktör adaylarının bakışlarını söyledim. Sizi çağırıyorlar, bu işi yapabileceğinize inanıyor musunuzdan başlamak lazım. Orada sıkıntılar var. Bir an önce teknik direktör getirmek istiyoruz. Kadro yapılanması nasıl olacak, 14 yabancıyı nasıl değiştireceğiz. Hoca, sadece kontratı değil transferi, bütçeyi isteyecek. Verebileceğimiz bir cevap yok şu an. Görüşmeler bir yerde kalıyor ve hiç olmuyor yani."

KADRO DIŞI KALANLAR HUZURU NASIL BOZUYOR?

Samet Aybaba: "Yürüyüşlerinde bir sıkıntı var. Tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar. Biz de sevmiyoruz. Kadro dışı nediri çalışmak lazım. Kadro dışı nedir? Kadroya girmeyen oyuncudur. Bu oyuncular kadroya girmiyor. Birlikte yemek yiyor, antrenman yapıyorlar. Performanslarını yükseltmek için çalışma yapıyoruz."

"Oyuncular diyor ki 'Bu takımda hiç disiplin yok', 3 senedir bu takımda hiçbir oyuncuya cezai yaptırım uygulanmadı. 'Birbirimize dokunmuyoruz, birlikte hareket etmiyoruz. Soyunma odasında bile bir arada değiliz. Takımın lideri yok.' diyor oyuncular. Bu kadar büyük bir markadan, bu tür sorunların biriktiği bir yerden nasıl başarı bekliyorsunuz. Beşiktaş bu söylediğim şeylerin tamamını kaybetmiş. Bu arkadaşlara bir mesaj vermek lazım değil mi? Ücretler, Beşiktaş'ın o 2 yıl üst üste olduğu zamandaki kadar var."

"EKONOMİK SIKINTI YOK"

Samet Aybaba: "Ortada bir başarı yok. Duygu yok. Heyecan yok. Performansla ilgili gelişim yok. Oyuncuların hepsi bunlardan şikayetçi. Tekrar eski hallerine dönsünler istiyoruz. Bunlar bizim oyuncularımız. Onlarla görüşüyoruz. Bir şey yapmamız lazım. 60 milyon euro oyuncu bütçemiz var. Olabilir mi bu kadar kötü performans. Biz hiçbir şey yapmayacak mıyız! Koşacaklar, keyif yapacaklar, gidecek, gelecek, takım kazanmış kazanmamış umrunda olmayacak. Böyle bir yapı olabilir mi? Yapmayın arkadaşlar, burada büyük bir marka, kulüp var. Bu değerlere uymak zorundasınız. Çalışmak zorundasınız. Alacaklarınız ödenmiş, ekonomik sıkıntı yok. Karşılığında hiçbir şey vermemişsiniz. Mesaj vereceğiz. Genç oyuncu tercihini artıracağız. Bu nedenle kadro dışı kararları verildi. Zaten içerideler. Bir yerde değiller. Bunlar bizim oyuncularımız. Burada katkıları artarsa zaten bizim mukaveleli oyuncularımız."

Samet Aybaba: "Yaptığım değil, tavsiye olacak. Hocaya oyuncuları anlatacağız. Beşiktaş'ın nasıl bir takım olduğunu anlatacağız. Beşiktaş coşkulu, mücadelecidir. Başka bir boyuttur Beşiktaş. Bunları yaşatırsanız camia olarak yükselirsiniz."

"AFRİKA KUPASI ŞANS"

Samet Aybaba: "Afrika Kupası bizim için şans. Oyuncularımız test edilecek. Bizi doğru temsil ederler. Değerini de bulursa Beşiktaş'tan büyük kimse yok. O doğrultuda ne yapılması gerekiyorsa yaparız."

Samet Aybaba: "Direkt yetkili benim. Başkanımla direkt temas kuruyorum. Paramız var. Bütçemizde 6 milyon gözükse bile, futbolu farklı yöneten kulüplerimiz var ülkemizde. Biz de onlardan öğreniriz nasıl oluyor, nasıl yapılıyor. Biz de oradan yürürüz. Bu ülkede her şey yapılıyor arkadaşlar. Beşiktaş'a olunca birden farklı niye böyle oluyor anlayamıyorum. Herkes tek yürek masaya vuruyor, yaparım yaptım diyor. Beşiktaş olunca çok eleştiriliyor. Öyle değil mi? Biz böyle bir şey yapsak hemen direktör onu yaptı, başkan bunu dedi. Camiamızı toparlamak lazım. Yapıyorlar, örnekleri var. Hiç öyle feda dönemi gibi değil. Çok şükür, o dönem çok farklıydı. Bu dönem başka bir dönem. Başkanımızın vizyonunu biliyorsunuz. Uğraşıyoruz. Her şeyin en iyisini yapacağız."

"Takımsal olarak sorunlarımız var. Bölge demeyelim de tümüyle ilgili sorun var. Bakıyoruz. Çalışıyoruz. Beşiktaş için çalışıyoruz. Elimizde mevcut oyuncu kadrosunu göstersem kaçarsınız hemen. Salı maç var, cuma maç var, salı maç var, cuma maç var. 13 kişiyiz. Bu tablo var. Bu kadroyu nasıl yaptılar, bunu sorgulamak lazım. Bu ücretlerle bu kadro nasıl yapılabilir! Her şey bilindiği gibi.

BÜTÇE SÖZLERİ

"Planladığımız 1.5 seneyi kapsayan oyuncu bulabilmek. İlk plan bu. Sayısı biraz daha az olacak. Sonrasında yeni sezon başında artıracağız. Herkes genç oyuncu falan. Öyle bir oyuncu tiplemesi yok. Biz artık genç oyuncuyu dışarıdan değil altyapıdan sağlayacağız. Kiralık değil, 1.5 senelik oyuncu düşünüyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda gidiyor. Biz genç oyuncularımız süre alsın istiyoruz. Rıza Hoca da istekliydi ama dönem çok önemli. Genç oyuncu oynatma dönemi de çok önemli. Beşiktaş'ı sadece altyapıyla yönetmek çok sağlıklı değil. Oradan gelen oyuncuların daha çok süre alması için çalışıyoruz. 4 stoperimiz vardı, şimdi 3'ü yok mesela."

Samet Aybaba: "Herkes yapıyor, biz niye yapmayalım. Biz yaparız, herkesin yaptığını yaparız. Öyle bir algı yok. Biz yaparız."

"TÜRKİYE KUPASI'NI HEDEFLİYORUM"

Samet Aybaba: "Türkiye Kupası'nı çok net hedefliyorum. Özel prim sistemi planladım. En büyük hedefimiz o. 25 gündür onu düşünüyorum. İkinci hedef, UEFA'ya katılacak bir sıralama. Gelecek oyuncularla bunu yakalamamız lazım. Kupa, birinci hedef. Oyuncularla ilgili bazı şeyler değişmedi. Burası Beşiktaş. Beşiktaş'ın bir oyun karakteri var. İçinde coşkulu, hızlı, cesaretli oyun var. Oyun içinde kalmak, saygı var. Biz futbolcuğumuzda da bu vardı. Rahmetli Süleyman Ağabey'in 'şerefli ikincilik' sözü vardı. Biz hep o yüzden oyuna saygı yüzünden yaşıyorduk. Aynı değerlere sahip olacaklar. Kulübe saygı duyacaklar. Sahada her şeylerini verecekler. Beşiktaş'ın istediği budur. Taraftarımız bize 'Mücadele edin, skor önemli değil' derdi. Taraftarımız hala aynı."