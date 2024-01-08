Yusuf Sarı'dan Adana Demirspor'a kötü haber!
Adana Demirspor'da sakatlanan Yusuf Sarı'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Adana Demirspor'da son oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Yusuf Sarı'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
İşte Adana Demirspor'un açıklaması:
"Futbolcumuz Yusuf Sarı'nın 06.01. 2024 tarihinde oynadığımız RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik MR görüntülenmesi 08.01.2024 tarihinde yapılmıştır.
Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde; Hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı hasar/yırtık tespit edilmiştir.
Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır."
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