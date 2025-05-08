Konya Büyükşehir Belediyespor kendi evinde seriyi eşitledi!
Konya Büyükşehir Belediyespor Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 90-79 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul'ü 90-79 yenen Konya Büyükşehir Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirdi.
Konya'daki Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 27-20 ev sahibi takımın, ilk devresi ise 50-48 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
ÜÇÜNCÜ MAÇ ANKARA'DA
Üçüncü çeyreği 71-63 önde bitiren Konya Büyükşehir Belediyespor, 90-79'luk skorla mücadeleyi kazanarak seride beraberliği sağladı.
Ankara'da oynanacak serinin üçüncü ve son maçını kazanan ekip, finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
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