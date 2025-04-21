Ankaragücü'nde bu sezonki 6. teknik direktör değişikliği!

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevinden ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine Mustafa Kaplan getirildi.

Ankaragücü'nde bu sezonki 6. teknik direktör değişikliği!
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AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:30

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bakkal ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Görevde sadece 4 maç kalan ve 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik gören Bakkal'ın yerine MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan oturdu.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya girilirken 39 puanla düşme hattında 18. sırada yer alıyor.

MUSTAFA KAPLAN 5. KEZ GÖREVDE

Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımda 5. kez teknik direktörlük görevine getirildi.

MKE Ankaragücü'nü 2012-2013, 2014-2015, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında belli dönemlerde çalıştıran Kaplan'ın, 5 yılı aşkın bir sonra yeniden sarı-lacivertli takımla yolları kesişti.

Mustafa Kaplan son olarak 2023-2024 sezonunda Adanaspor'u çalıştırmıştı.

BU SEZON 6. TEKNİK ADAM

MKE Ankaragücü, bu sezon 6. farklı teknik adamla çalışacak.

Mustafa Kaplan'dan önce sarı-lacivertlilerde bu sezon Kemal Özdeş iki kez olmak üzere Cihat Arslan, Kenan Koçak, Mustafa Dalcı ve Mesut Bakkal görev yaptı.


Etiketler: #mustafa kaplan #Mesut Bakkal #MKE Ankaragücü

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