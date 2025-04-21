Ankaragücü'nde bu sezonki 6. teknik direktör değişikliği!
Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevinden ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine Mustafa Kaplan getirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bakkal ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.
Görevde sadece 4 maç kalan ve 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik gören Bakkal'ın yerine MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan oturdu.
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya girilirken 39 puanla düşme hattında 18. sırada yer alıyor.
MUSTAFA KAPLAN 5. KEZ GÖREVDE
Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımda 5. kez teknik direktörlük görevine getirildi.
MKE Ankaragücü'nü 2012-2013, 2014-2015, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında belli dönemlerde çalıştıran Kaplan'ın, 5 yılı aşkın bir sonra yeniden sarı-lacivertli takımla yolları kesişti.
Mustafa Kaplan son olarak 2023-2024 sezonunda Adanaspor'u çalıştırmıştı.
BU SEZON 6. TEKNİK ADAM
MKE Ankaragücü, bu sezon 6. farklı teknik adamla çalışacak.
Mustafa Kaplan'dan önce sarı-lacivertlilerde bu sezon Kemal Özdeş iki kez olmak üzere Cihat Arslan, Kenan Koçak, Mustafa Dalcı ve Mesut Bakkal görev yaptı.
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