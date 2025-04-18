Manisa FK, Ankaragücü'nü ateş hattına attı!
Manisa FK, TFF 1. Lig'in 35. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manisa FK, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Manisa FK'nin golleri 28. dakikada Georgi Minchev ve 45. dakikada Bartu Göçmen'den gelirken Ankaragücü'nün 54. dakikada Owusu Kwabena ile bulduğu gol, puan için yeterli olmadı.
ANKARAGÜCÜ DÜŞME POTASINDA
Bu sonuçla birlikte Manisa FK, puanını 41'e yükselterek Ankaragücü'nü küme düşme potasına soktu.
Ankaragücü ise Manisa FK'nın arkasında kalarak 39 puanla küme düşme potasında haftayı noktaladı.
Etiketler: #Manisa FK #ankaragücü #TFF 1. Lig
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