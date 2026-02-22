Konya'ya götürülmemişti: Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.02.2026 21:24:00
Süper Lig ekibi Galatasaray, sakatlığı nedeniyle Konyaspor kadrosunda yer almayan Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Süper Lig'de Konyaspor'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Konyaspor maçında forma giymeyen Victor Osimhen için de bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün pazar günü salonda çalıştığını duyurdu.

OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın açıklamasında, "Victor Osimhen rejenerasyon grubuyla salonda çalıştı" denildi.

Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Victor Osimhen, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

