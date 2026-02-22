Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk iddiası: 'Şimdiki şartlar, fikstür ve havayı gördüğümüzde...'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligde 10 maç sonra kaybetti. Karşılaşmada Konyaspor'un golleri Adil Demirbağ ve Blaz Kramer'den geldi.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçının ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen, şampiyonluk yarışına da değinirken Fenerbahçe-Galatasaray derbisiye ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Konyaspor-Galatasaray maçının ardından Dilmen, "İlk yarıda üretemedi, ikinci yarı da üretemedi. Sürekli şuursuz ataklarla pozisyon aramaya çalıştı. Riskler almak zorundaydı, aldı. Galatasaray'ın puan kaybettiği maçların neredeyse tamamında Osimhen yok" ifadelerini kullandı.

Dilmen maçın ardından yaptığı açıklamada, "Okan Buruk döneminde Fenerbahçe'yle Galatasaray ligin 23. haftasında puan puana hiç olmadı. İlk kez oluyor. Rams Park'taki maçta iki alternatifin yaradığı takım şampiyon olur. Fenerbahçe'ye 3 sonucun sadece bir tanesi yarıyordu, kazandığı halde yetmedi. Galatasaray son hafta Konya'ya gitti kazandı şampiyon oldu" dedi.

Rıdvan Dilmen ayrıca, "Bir diğerinde 2 sonuç Galatasaray'a yarıyordu, berabere bitti yaradı. Şimdiki şartlar, fikstür ve havayı gördüğümüzde kazanan şampiyon olacak. Galatasaray o maça kadar Fenerbahçe'ye göre daha sert maçlar oynayacak" değerlendirmesinde bulundu.