Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk iddiası: 'Şimdiki şartlar, fikstür ve havayı gördüğümüzde...'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk iddiası: 'Şimdiki şartlar, fikstür ve havayı gördüğümüzde...'

22.02.2026 12:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk iddiası: 'Şimdiki şartlar, fikstür ve havayı gördüğümüzde...'

Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Dilmen, Konyaspor-Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir şampiyonluk iddiasında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligde 10 maç sonra kaybetti. Karşılaşmada Konyaspor'un golleri Adil Demirbağ ve Blaz Kramer'den geldi. 

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçının ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen, şampiyonluk yarışına da değinirken Fenerbahçe-Galatasaray derbisiye ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Konyaspor-Galatasaray maçının ardından Dilmen, "İlk yarıda üretemedi, ikinci yarı da üretemedi. Sürekli şuursuz ataklarla pozisyon aramaya çalıştı. Riskler almak zorundaydı, aldı. Galatasaray'ın puan kaybettiği maçların neredeyse tamamında Osimhen yok" ifadelerini kullandı.

Dilmen maçın ardından yaptığı açıklamada, "Okan Buruk döneminde Fenerbahçe'yle Galatasaray ligin 23. haftasında puan puana hiç olmadı. İlk kez oluyor. Rams Park'taki maçta iki alternatifin yaradığı takım şampiyon olur. Fenerbahçe'ye 3 sonucun sadece bir tanesi yarıyordu, kazandığı halde yetmedi. Galatasaray son hafta Konya'ya gitti kazandı şampiyon oldu" dedi.

Rıdvan Dilmen ayrıca, "Bir diğerinde 2 sonuç Galatasaray'a yarıyordu, berabere bitti yaradı. Şimdiki şartlar, fikstür ve havayı gördüğümüzde kazanan şampiyon olacak. Galatasaray o maça kadar Fenerbahçe'ye göre daha sert maçlar oynayacak" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #rıdvan dilmen

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den flaş N'Golo Kante yorumu: '24 yaşında bile olsa...'
Rıdvan Dilmen'den flaş N'Golo Kante yorumu: '24 yaşında bile olsa...' UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest’ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık şok bir yenilgiyle ayrıldı. Yorumcu Rıdvan Dilmen, yeni transfer N'Golo Kante üzerinden yönetimin transfer politikasına ve Tedesco'nun saha içerisindeki tercihine sert eleştiri getirdi.
Trabzonspor maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den Kante uyarısı!
Trabzonspor maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den Kante uyarısı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Galatasaray yorumu: '1905'ten beri...'
Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Galatasaray yorumu: '1905'ten beri...' Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Rıdvan Dilmen sarı-kırmızılıların 5-2 kazandığı mücadeleden öne çıkanları yorumladı.