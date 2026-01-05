Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konyaspor'a imza attı... Trabzonspor ayrılığı duyurdu!

Konyaspor'a imza attı... Trabzonspor ayrılığı duyurdu!

5.01.2026 12:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Konyaspor'a imza attı... Trabzonspor ayrılığı duyurdu!

Trabzonspor, Arif Boşluk'un satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor, genç futbolcusu Arif Boşluk'un ayrılığını resmen duyurdu.

Bordo-mavili takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde Arif Boşluk'un satın alma opsiyonuyla Konyaspor'a kiralandığı belirtildi.

TRANSFERİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Arif Boşluk'un, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak herhangi bir ödeme yapmayacaktır.” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bunun yanında oyuncunun tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Kesin Satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte, Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, 550.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Konyaspor Kulübü, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %15'ini Kulübümüze ödeyecekti" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon bordo-mavili ekipte 15 maçta süre aldı.

İlgili Konular: #trabzonspor #konyaspor #Arif Boşluk

İlgili Haberler

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
8 isim yer almadı... Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı!
8 isim yer almadı... Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı! Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'la oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerin kamp kadrosunda 8 isim yer almadı.
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu! Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.