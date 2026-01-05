Konyaspor'a imza attı... Trabzonspor ayrılığı duyurdu!

Trabzonspor, genç futbolcusu Arif Boşluk'un ayrılığını resmen duyurdu.

Bordo-mavili takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde Arif Boşluk'un satın alma opsiyonuyla Konyaspor'a kiralandığı belirtildi.

TRANSFERİN DETAYLARI A ÇIKLANDI

Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Arif Boşluk'un, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak herhangi bir ödeme yapmayacaktır.” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bunun yanında oyuncunun tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Kesin Satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte, Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, 550.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Konyaspor Kulübü, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %15'ini Kulübümüze ödeyecekti" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon bordo-mavili ekipte 15 maçta süre aldı.