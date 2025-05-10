Konyaspor, 3 puanı Umut Nayir ile aldı!
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazandı.
Mücadelede ilk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken 47. dakikada Konyaspor, Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti.
Sağ kanattan kullanılan kornerde Guilherme sol ayağıyla ortaladı, kale sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Umut Nayir'in kafa vuruşunun ardından Samet Akaydin'in sağ ayağından seken top ağlarla buluştu.
71. dakikada ise Çaykur Rizespor'da Dal Varesanovic, skoru eşitleyen golü attı.
Taha Şahin'in pasıyla savunma arkasına sarkan Varesanovic ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top ağlarla buluştu.
Dakikalar 77'yi gösterirken ise Konyaspor'da Umut Nayir bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.
Sağ kanatta topla buluşan Uğurcan Yazğılı, sağ ayağıyla ortaladı, ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Umut Nayir'in kafa vuruşunun ardından top, kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluştu
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanın sahibi Konyaspor oldu.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 46 puana yükseldi ve 10. sırada konumlandı. 40 puanda kalan Rizespor ise 14. sırada yer aldı.
Ligde bir sonraki haftayı Konyaspor, BAY geçecek. Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi konuk edecek.
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