Konyaspor kendi evinde pes etmedi!

Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Konyaspor kendi evinde pes etmedi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 18:36

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. 

Mücadelede ilk golü, Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı, 45+3. dakikada frikikten kaydetti. 

İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Konyaspor'da Riechedly Bazoer, 69 ve 78. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi. 

Dakikalar 90+4'ü gösterirken ise Adana Demirspor'dan Abdulsamet Burak, kendi kalesine bir gol gönderdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanın sahibi Konyaspor oldu. 

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Konyaspor, 43 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında yer aldı. 


Etiketler: #konyaspor #adana demirspor #süper lig

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