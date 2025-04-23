Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Her takımın birkaç adım önünde'

"GALATASARAY TUTULMUYOR"

Osman Şenher: "Süper Lig’de beş puan farkla lider olmak, Türkiye Kupası’nda finale yükselmek, futbolcuların isteği, arzusu... Helal olsun demek lazım. Teknik direktörü, oyuncuları herkes sorumluluk almış.Dakika 77 olmuş 4-1 öndesin, beşinci golü arıyor, hız kesmiyor, oyunu yavaşlatmıyorsun. Bu tür performanslara bizler alışık değiliz. Okan hocayı kutlamak lazım. Madem bu takımın teknik direktörü o, iki kupada da zirveye gidiyorsun, takımın takır takır oynuyor, rakipleri ezerek yeniyorsun, ne söyleyeyim helal olsun.Barış Alper, Galatasaray’ın olmazsa olmaz isimlerinden. Dün gece cezalıydı, yerine Sallai oynadı. Ne yalan söyleyeyim hiç birimiz de onun yokluğunu hissetmedik. Sallai goller attı, temaslı futbolda Konyaspor’un sağ tarafını resmen çökertti. Bu kupa maçı olmasına rağmen, skor olarak da ilerdesin, Osimhen boş toplara bile koşuyor. Adam demek ki oynadığı futboldan keyif alıyor. Nasıl bir futbolcudur, bilemiyorum.Lemina devamlı oynamaya başlayınca, Torreira’nın içinden bir Torreira daha çıktı. Hücuma çıkıyor gol atıyor, orta sahada enteresan toplar kapıyor ve sahanın her yerinde geziyor. Dışardan baktığın zaman takımın içinde arkadaşlık en üst seviyede, bu da sahaya yansıyor, hepimiz görüyoruz.Yunus çok etkisizdi. Dün akşam oyuna hiç katkı sağlayamadı. Frankowski ise saatli bomba gibi. Konyaspor bütün ataklarını Polonyalı futbolcuya göre ayarlamış. Yusuf Erdoğan uçurtma gibi uçuyor, Frankowski on metre gerisinde kalıyor ve Günay’ın koruduğu kalede bu şekilde tehlikeler yarattılar. Bunların bazılarını Günay kurtardı, bazılarında ise Sanchez kalesini gole kapadı.Evet, Konyaspor’u da alkışlamak lazım. Çok iyi mücadele ettiler ama Recep Uçar’ın elindeki kadro sarı-kırmızılılara kafa tutacak kalitede değil. Buna rağmen iyi direndiler." (Milliyet)