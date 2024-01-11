Konyaspor maçı öncesi sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Crespo açıklaması
Fenerbahçe dün oynanan Konyaspor maçının öncesinde sakatlanan Miguel Crespo'nun sağlık durumuna dair açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin dün akşam Konyaspor'a karşı oynadığı maçın ilk 11'inde yer alan Miguel Crespo, mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala ısınma hareketleri sırasında sakatlanmıştı. Bunun üzerine Crespo'nun yerine İsmail Yüksek karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı. Crespo'nun MR'ı çekilirken oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.
Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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