Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak.
Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. İttifak Holding Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.
5 EKSİK VAR
Siyah-beyazlı takımda, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Necip Uysal, Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.
SON 14 MAÇTA 27 GOL YEDİ
Beşiktaş ligdeki son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.
Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 14 maçta kalesinde toplam 27 gol gördü.
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