Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Melih, Pedrinho, Muleka, Umut

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Mustafa, Abraham

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.

Siyah-beyazlı kulübünün Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİLGİSİ MORALLERİ BOZDU

Beşiktaş'ta geride kalan hafta Gençlerbirliği'nden alınan 2-1'lik yenilgi takımdaki keyifleri kaçırdı.

Ankara temsilcisine sahasında mağlup olan siyah-beyazlı takımda taraftarların bazı futbolculara tepkisi ve ilk sıradaki Galatasaray ile açılan puan farkı moralleri bozdu.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

SON MAÇI 9 KİŞİLİK KONYASPOR KAZANDI

Beşiktaş ile Konyaspor mücadelelerinde geçen sezon oynanan son maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konya temsilcisi oldu.

Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı takım, maçı uzun süre 9 kişi oynayan rakibine 1-0 yenilerek eleştirilerin odağı olmuştu.

Konyaspor'da 25. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşılaşacak.

Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken 7 müsabakadan Konyaspor galip ayrıldı. Taraflar, 14 karşılaşmada üstünlük kuramadı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken Konyaspor 44 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ, KONYA'DA DA ÜSTÜN

Siyah-beyazlı futbol takımı, Konya'ya konuk olduğu 24 lig maçında 9 galibiyet elde etti.

Konya'daki karşılaşmaların 10'u beraberlikle tamamlanırken ev sahibi, 5 müsabakadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti.

Beşiktaş, 1992-93 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.

Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.