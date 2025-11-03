Konyaspor'da yol ayrımı resmen açıklandı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da ayrılık kararı alındı.

Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Recep Uçar yönetiminde Konyaspor bu sezon 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 14 puan topladı.