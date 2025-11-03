Konyaspor'da yol ayrımı resmen açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 21:32:00
Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da ayrılık kararı alındı.

Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Recep Uçar yönetiminde Konyaspor bu sezon 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 14 puan topladı.

