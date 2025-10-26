Konyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti hatırladı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi kaydetti. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün attı.
Gençlerbirliği'nde 90+7. dakikada Thalisson Kelven ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
KONYASPOR, 3 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Konyaspor, ligde 3 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı. Yeşil-beyazlı ekip son olarak sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SERİSİ SONLANDI
Öte yandan ev sahibi Gençlerbirliği'nin ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Ligde gelecek hafta Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak.