Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti hatırladı!

Konyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti hatırladı!

26.10.2025 19:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Konyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti hatırladı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi kaydetti. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün attı.

Gençlerbirliği'nde 90+7. dakikada Thalisson Kelven ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

KONYASPOR, 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, ligde 3 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı. Yeşil-beyazlı ekip son olarak sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SERİSİ SONLANDI

Öte yandan ev sahibi Gençlerbirliği'nin ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligde gelecek hafta Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak.

İlgili Konular: #Gençlerbirliği #konyaspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş'ın bayram yapması gerekir'
Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş'ın bayram yapması gerekir' Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı sonrası itiraf: 'Acı çekerek ilerleyeceğiz'
Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı sonrası itiraf: 'Acı çekerek ilerleyeceğiz' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.