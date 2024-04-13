Konyaspor deplasmanda güldü: 3 maçlık seri sona erdi!
Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile Fahrudin Omerovic'in yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 21. dakikada Alassane Ndao ve 90+8'de penaltıdan Guilherme Sitya kaydetti.
3 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken, üst üste 4. iç saha maçından da galibiyetle ayrılamayan Kasımpaşa 46 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
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