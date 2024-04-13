Konyaspor deplasmanda güldü: 3 maçlık seri sona erdi!

Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:22
Konyaspor deplasmanda güldü: 3 maçlık seri sona erdi!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile Fahrudin Omerovic'in yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 21. dakikada Alassane Ndao ve 90+8'de penaltıdan Guilherme Sitya kaydetti.

3 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken, üst üste 4. iç saha maçından da galibiyetle ayrılamayan Kasımpaşa 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.


konyaspor haberleri kasımpaşa haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesi... Şekip Mosturoğlu'ndan Fenerbahçe kararı!

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesi... Şekip Mosturoğlu'ndan Fenerbahçe kararı!
Olympiakos maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi!

Olympiakos maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi!
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'ta dikkat çeken Jose Luis Mendilibar kararı!

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'ta dikkat çeken Jose Luis Mendilibar kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

UEFA duyurmuştu: Şampiyonlar Ligi'nde büyük fırsat kaçtı!

UEFA duyurmuştu: Şampiyonlar Ligi'nde büyük fırsat kaçtı!
Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?

Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?
Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! Acun Ilıcalı görüntüleri sansürledi... Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! Acun Ilıcalı görüntüleri sansürledi... Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?
Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı

Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı
Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur'a sert çıkış!

Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur'a sert çıkış!
Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!

Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!
Kozan'da ilk kez ekildi! Hasadı erken başladı: Tarlada kilosu 17 TL

Kozan'da ilk kez ekildi! Hasadı erken başladı: Tarlada kilosu 17 TL
Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?

Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?