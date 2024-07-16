Yönetim tarafından kabul edilmedi: McTominay transferi Icardi'ye takıldı
Galatasaray'ın ilgilendiği Scott McTominay'in yıllık 10 milyon Euro maaş beklentisi sarı kırmızılı yönetim tarafından kabul görmedi. Yönetimin, 10 milyon Euro alan Arjantinli forvetten başkasına bu ücreti asla vermeyeceği iddia edildi.
Avusturya kampına sadece Michy Batshuayi'yi yetiştiren Galatasaray, yıldız oyuncularla temas kuruyor ancak maliyetlere takılıyor.
İngiltere'de temsilcisi ile görüşülen McTominay, sarı-kırmızılılardan 10 milyon Euro talep etti ancak bu rakam kabul edilmedi. Yönetim, maaş skalasında üst limiti 10 milyon Euro kazanan Mauro İcardi olarak belirledi.
Sabah'ın haberine göre, Icardi'den fazla hiçbir oyuncuya bütçe ayırmayan Galatasaray cephesi, bu yüzden Rafa Silva transferinde masadan kalkmıştı.
TRANSFER LİMİTİ AÇILDI
Sarı-kırmızılılar, sağ bek ve 8 numara takviyesini 22 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ikinci kampa yetiştirmeyi planlıyor. Rennes ve Doue, Tottenham ve Hojbjerg, Wendel ve Zenit ile görüşmeler devam ediyor. Zaniolo'yu kiralayan Galatasaray'ın transfer limiti açıldı.
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