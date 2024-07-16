Son Dakika: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 18:58

Güncelleme: 16.07.2024 - 18:58

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde sona yaklaşıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul'a geleceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. "

