Son Dakika: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı!
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Al Ahli forması giyen Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde sona yaklaşıyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul'a geleceği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. "
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