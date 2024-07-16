Son Dakika: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Al Ahli forması giyen Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 18:58
Son Dakika: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı!
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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde sona yaklaşıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul'a geleceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. "


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