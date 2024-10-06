Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 13.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2024 Pazar, 11:01
Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, deplasmanda Ali Çamdalı'nın ekibi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13.30'da başlayacak.

Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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