Konyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eyüpspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 13.30'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, deplasmanda Ali Çamdalı'nın ekibi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13.30'da başlayacak.
KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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