Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı sonrası itiraf: 'Acı çekerek ilerleyeceğiz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Tecrübeli teknik adam, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Zor bir oyun oldu bizim için. Özellikle hafta sonunda içeride hiç olmaması gereken bir sonuçla karşılaştık. Bu durum oyuncuların psikolojisini bozdu. Dört gün sonra böyle bir deplasman oynamak bizim için çok zordu. İkinci bölge oyunu oynadık, rakibin gelmesini bekledik. Bugün için doğru oyun gibi gözüktü. Rakibin hatalarından faydalanmak istiyorduk. Sonuçta da Ndidi'nin güzel bir golü geldi. Çok ciddi duran top çalışmaları yapıyoruz, tamamen onun ürünüydü" dedi.

"BEŞİKTAŞ DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Yalçın, takımın genel durumuna ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir maçtı, erteleme maçı ve eksiklerimiz vardı. Kazanmak çok önemliydi, moralimiz düzeldi. Performansımızın farkındayız, henüz bir takım performansı değil. Taraftarın beklentisini biliyoruz ama kolay değil. Yeni bir takım, yeni bir yapılanma içindeyiz. Zaman gerekiyor. Taraftarımız bazı maçlarda acı çekiyor olabilir ama sabırlı olmaları gerekiyor. Biraz zaman verilirse Beşiktaş daha iyi yerlere gelecek."

"ACI ÇEKEREK İLERLEYECEĞİZ"

Deneyimli çalıştırıcı sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz her şeyin farkındayız. Sorunları çözmek için zamana ihtiyacımız var. Şu anda çözebilecek kadar vaktimiz yok. Bu yüzden acı çekerek ilerleyeceğiz. Ama altı ay, bir yıl içinde birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum. Dört gün önceki kötü sonucun ardından böyle bir deplasmanda reaksiyon göstermek kolay değil ama büyük takımlar böyle durumlarda ayağa kalkar."