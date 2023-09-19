Konyaspor, Gökhan Töre transferini açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Konyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tümosan Konyaspor'umuz, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığımız tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile imza töreni düzenledi.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Başoda hazır bulundu.
Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham takımlarında ülkemizde ise Beşiktaş, Y. Malatyaspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü formaları giydi.
1+1 yıllık anlaşma yaptığımız Gökhan Töre, takımımızda 30 numaralı formayı terletecek.
Gökhan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu babasının silahıyla yaşamına son verdi
- Uzmanlar hala faydalarını araştırıyor: 1 avuç yeterli
- Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
- 2028’de de yok!
- Laik ve bilimsel eğitimde utanç verici görüntüler!
- Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği
- AKP'li Şen'in 2'nci tur üzüntüsü
- Kasiyer hatası 15,7 milyon TL'lik servet kazandırdı!
- Çıtayı yükseğe taşıyacak aday
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?