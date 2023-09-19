Konyaspor, Gökhan Töre transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:18
Konyaspor, Gökhan Töre transferini açıkladı
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Konyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Tümosan Konyaspor'umuz, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığımız tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile imza töreni düzenledi. 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Başoda hazır bulundu.

Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham takımlarında ülkemizde ise Beşiktaş, Y. Malatyaspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü formaları giydi.

1+1 yıllık anlaşma yaptığımız Gökhan Töre, takımımızda 30 numaralı formayı terletecek.

Gökhan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."


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Gökhan Töre konyaspor transfer

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