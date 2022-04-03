Konyaspor ikinciliği bırakmıyor!

03 Nisan 2022 Pazar, 18:19

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan ekip 3-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan Ülgün ve 71. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.

Öte yandan Göztepe'de Cherif Ndiaye, 45. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile maç sayısını eşitleyen Konyaspor, 56 puandaki sarı-lacivertli takımı geride bıraktı ve 58 puanla ikinci sıraya çıktı.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta da mağlup olan Göztepe ise ateş hattından kurtulamadı ve 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise kendi sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.