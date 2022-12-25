Konyaspor ile Alanyaspor 3 penaltılı maçta yenişemedi
Süper Lig'de Konyaspor'un kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 15. haftasında Arabam.com Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Torku Arena'da oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Konyaspor'un iki golünü de 22. ve 90+10. dakikalarda penaltıdan Amir Hadziahmetovic kaydetti. Alanyaspor'a golleri ise 65. dakikada Furkan Bayır ve 78. dakikada Ahmet Hasan Mahcub'dan (P) geldi.
KONYASPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ SİVASSPOR
Bu sonuçla birlikte Konyaspor 25 puana, Alanyaspor ise 18 puana ulaştı.
Gelecek hafta Konyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.
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