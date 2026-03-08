Konyaspor - Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Konyaspor'un golü, 17. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti.

Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye ise 45+8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 24 puana ulaşırken; Kasımpaşa da puanını 21 yaptı.

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR'DAN DEVRE ARASINDA PAYLAŞIM

Karşılaşmada Kasımpaşa, beraberlik golünü penaltıdan buldu. Penaltı kararına itiraz eden Konyaspor ise sosyal medya hesabından tartışmalı pozisyonu paylaşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüp yaptığı paylaşımda, "Bu pozisyonda ÇALINAN penaltı kararı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi" ifadelerine yer verdi.

Karşılaşmadaki penaltı kararı sosyal medyada taraftarlar arasında da tartışma konusu oldu.

Tepkiye neden olan pozisyonun gelişiminde ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kasımpaşalı Benedyczak, şutunu çekmek isterken Konyasporlu Adil'in kayarak müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde yeniden izledi

İnceleme sonrası Öztürk, Adil'in topa müdahalesinin ardından rakibinin ayağına temas ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Kasımpaşa'da penaltıyı kazandıran Benedyczak, 31. dakikada topun başına geçti. Sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Bahadır ters köşeye yatarken top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

KONYASPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Konyaspor, mücadelenin 90+4. dakikasında penaltı kazandı. Ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, 3 dakikalık incelemenin ardından VAR uyarısıyla iptal edildi.

KONYASPOR'DAN MAÇ SONU BİR PAYLAŞIM DAHA

Konyaspor, 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçın ardından bir paylaşım daha yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşmada iptal edilen golümüz ve verilen/verilmeyen penaltı kararları Türk futbolunda adalet duygusunu yerle bir etmiştir. Rakip lehine iki kez penaltı kararı verilirken, benzer ve daha net pozisyonlarda takımımız lehine aynı kararların çıkmaması kabul edilemez bir skandaldır. Sahada mücadele eden oyuncularımızın alın terinin bu şekilde yok sayılması ne futbolun ruhuna ne de rekabetin adaletine sığmaktadır.”

Açıklamada ayrıca, “Bir şehrin emeğinin ne uğruna ve ne için yok sayıldığının yalnızca yönetim olarak değil, bu şehrin tüm bileşenleriyle birlikte sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ederiz. Her konuda hızla açıklama yapabilen Türkiye Futbol Federasyonu’nu, bu karşılaşmada yaşanan skandal kararlarla ilgili derhal ve açık bir şekilde kamuoyuna hesap vermeye davet ediyoruz."