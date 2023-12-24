Konyaspor kendi sahasında penaltılarla güldü!
Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 50. ve 63. dakikada Sokol Cikalleshi attı. Cikalleshi, iki golünü de penaltıdan attı.
SIRADAKİ RAKİBİ GALATASARAY
Konyaspor, bu sonucun ardından 18 puana yükseldi. Kayserispor, 29 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.
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