Konyaspor kendi sahasında penaltılarla güldü!

Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 16:42
Konyaspor kendi sahasında penaltılarla güldü!
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 50. ve 63. dakikada Sokol Cikalleshi attı. Cikalleshi, iki golünü de penaltıdan attı.

SIRADAKİ RAKİBİ GALATASARAY

Konyaspor, bu sonucun ardından 18 puana yükseldi. Kayserispor, 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.


konyaspor kayserispor Sokol Cikalleshi

İlgili Haberler

Pota derbisinde tartışma çıktı: Yönetici salondan atıldı!

Pota derbisinde tartışma çıktı: Yönetici salondan atıldı!
Galatasaraylı taraftarlar ile bir araya geldi: Erden Timur'dan derbi açıklaması!

Galatasaraylı taraftarlar ile bir araya geldi: Erden Timur'dan derbi açıklaması!
Derbide kazanan Galatasaray Ekmas: 3 maçlık seriye son verdi!

Derbide kazanan Galatasaray Ekmas: 3 maçlık seriye son verdi!

En Çok Okunan Haberler