Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye 2 müjde!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 18:19

Güncelleme: 11.01.2025 - 18:21

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de maç hazırlıkları devam etti. Sarı lacivertlilerde 3 oyuncunun durumu da belli oldu.

Başakşehir maçında sakatlanan Dominik Livakovic sakatlığını atlattı. Livakovic'in ilk 11'de oynamasına engel bir durum kalmadı. Kararı Jose Mourinho verecek.

Nijeryalı sağ bek Kasımpaşa maçından sonra ağrı hissetmişti ancak kontrollerinde bir soruna rastlanmadı. Osayi-Samuel'in de Konya'ya gidecek kafilede olması bekleniyor.

İSMAİL'İN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Adale sakatlığı yaşayan İsmail Yüksek'in tedavisi ise devam ediyor.Milli futbolcu, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sarı kart cezalısı Amrabat'ın yanı sıra, sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.