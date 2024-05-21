Konyaspor maçı öncesi Okan Buruk'tan ilk 11'e neşter!

Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetmesinin ardından, sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un Konyaspor maçında kadroda değişiklik yapacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 19:56
Konyaspor maçı öncesi Okan Buruk'tan ilk 11'e neşter!
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Galatasaray'da derbi yenilgisi sonrası şampiyonluk planları son maça kaldı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımı, Konyaspor deplasmanında bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 

Galatasaray'da son maçta Okan Buruk'un ilk 11'e neşter vurması bekleniyor. 

OKAN BURUK'TAN KONYASPOR MAÇINA ÖZEL PLAN

Sabah'ın haberine göre; Hakim Ziyech'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda, Kerem Demirbay da kesik yiyecek.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu'yu sahaya sürecek Okan Buruk, formsuzluğuyla dikkat çeken Derrick Köhn'e çözüm arıyor. Teknik heyet hafta boyunca oyuncuyla özel olarak ilgilenecek.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın da yeniden formayı alması bekleniyor.

KONYASPOR SAHASINDAKİ SON 3 MAÇTA GALATASARAY'I MAĞLUP ETTİ

Öte yandan Konyaspor'un son yıllarda sahasında Galatasaray'a karşı aldığı skorlar dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor'a karşı deplasmanda oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Konyaspor konuk ettiği Galatasaray'ı 2020-21 sezonunda 4-3, 2021-22 sezonunda 2-0 ve 2022-23 sezonunda 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in son haftasındaki Konyaspor-Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.


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