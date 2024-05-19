Okan Buruk'tan mağlubiyet yorumu: 'Bunu Fenerbahçe'ye karşı yaşadım'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen derbinin ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti.
Galatasaray 99 puanda kalırken, Fenerbahçe puanını 96 yaptı ve şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mağlubiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.
"Maçı başı 11'e 11'ken çok iyi oynamadık. Rakibimizin bizden daha fazla üretti. Rakibimiz iyi kapandı. Rakibimizi biraz genişletmemiz gerekirdi. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel performans olarak iyi değildik. Çok üretemedik. Bireysel yeteneklerimizi doğru kullanamadık. Maçtan önce oyuncu da şunu düşünüyor, "Maç bitecek, şampiyon olacağız". Bugün hiçbirimiz iyi değildik. Bugün saha içi performansımız iyi değildi. Şampiyonluğumuzu sonraki haftaya bıraktık. Konyaspor'un durumu belli. Bu bir kaza. Bunu 2000 yılında Fenerbahçe'ye karşı yaşadım. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Önümüzdeki hafta daha fazlasını yapıp şampiyon olarak döneceğiz. Önümüzdeki hafta şampiyonluğumuzu ilan etmek için daha fazlasını yapacağız."
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