Konyaspor taraftarlarından yönetime İlhan Palut tepkisi
Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut döneminin sona ermesinin ardından taraftarlar, sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.
Konyaspor yönetimi, yeşil-beyazlı ekibin başına 09 Şubat 2021 tarihinde gelen teknik direktör İlhan Palut ile bugün yollarını ayırdı.
Bu haberin ardından taraftarlar, yönetime sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi. Sosyal medya '#konyaspor' başlığı adı altında taraftar yönetimi istifaya davet etti.
Taraftarın yanı sıra yerel medyada çalışan spor yazarları da karara tepki gösterdi.
81 MAÇTA 36 GALİBİYET 25 BERABERLİK
İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.
Geçen sezon ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmıştı.
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