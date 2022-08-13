Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:08
Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Bitexen Giresunspor maçını beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı.

Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

Bitexen Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.


galatasaray Giresunspor Spor Toto Süper Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler