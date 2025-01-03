Konyaspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!

Konyaspor'da sarı kart gören Adil Demirbağ, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Konyaspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 21:18

Konyaspor'un Alanyaspor ile karşılaştığı maçta yeşil beyazlı ekibe kötü haber geldi.

Mücadelenin 45+2. dakikasında sarı kart gören Adil Demirbağ, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Konyaspor'un 27 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı lacivertli takıma karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Konyaspor, 13 Ocak Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Adil Demirbağ #konyaspor #Alanyaspor #fenerbahçe
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