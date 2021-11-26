Konyaspor'da Abdülkerim Bardakcı ve Ahmet Çalık'ın sözleşmesi uzatıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı ve Ahmet Çalık'ın sözleşmelerinin uzatıldığı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden İttifak Holding Konyaspor, iki futbolcusuyla sözleşme yenilediğini açıkladı.
Konyaspor, başarılı stoperler Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık ile Başkan Fatih Özgökçen'in katıldığı törende sözleşme uzattı.
Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Ahmet Çalık 3 yıl, Abdülkerim Bardakçı ise 3+1 yıllık sözleşmeye imza koydu.
Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Abdülkerim Bardakcı ve Ahmet Çalık ile Başkanımız Fatih Özgökçen'in katıldığı törende sözleşme uzattık" denildi.
Futbolcularımız Abdülkerim Bardakcı ve Ahmet Çalık ile Başkanımız Fatih Özgökçen'in katıldığı törende sözleşme uzattık. pic.twitter.com/DmVNrBBxr5— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) November 26, 2021
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