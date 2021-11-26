Spor yazarı Serdar Ali Çelikler'den Pereira eleştirisi
Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Pereria için "Tabi dünyanın en iyi 2 transferini de alsanız, 'kibir abidesi' takıntılının 5'li hastalığına çözüm getirmezseniz boş" ifadesini kullandı.
Habertürk gazetesinin ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, 1-0'lık Olympiakos yenilgisi sonrası Vitor Pereira'ya yüklendi.
İşte Çelikler'in görüşleri:
"F.Bahçe Konferans Ligi'ne devam edecek. Orada da biraz ilerlemek istiyorsa mutlak santrfor ve orta merkeze takviye yapacak. Ha "Bu kur ile nasıl yapacak" derseniz onu da "Son güne kadar bekleyeceğiz. Son günlerde ne fırsatlar çıkacak göreceksiniz" diyenler düşünecek. Tabi dünyanın en iyi 2 transferini de alsanız, 'kibir abidesi' takıntılının 5'li hastalığına çözüm getirmezseniz boş. Devre arasına kadar, ligde Serdar Dursun ve Enner Valencia'dan başka santraforun da oynamaması lazım."
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