Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım: 'Sen gelmiyor musun?'
Süper Lig'in son haftasında hem ligde kalma yarışını hem de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in son haftasında hem ligde kalma yarışını hem de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.
'SEN GELMİYOR MUSUN?'
"Sen gelmiyor musun?" ifadesiyle paylaşılan videoda Konyaspor Kulübü, taraftarlarını Galatasaray maçına davet etti ve ek olarak "Kenetlen başka Konyaspor yok!" denildi.
Konyaspor, pazar günü Galatasaray'dan en az 1 puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek. Öte yandan Galatasaray'a da şampiyonluk için 1 puan yeterken, Konyaspor'un Galatasaray'ı yenmesi ve Fenerbahçe'nin evinde İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.
Sen gelmiyor musun? ??#KenetlenBaşkaKonyasporYok ???? pic.twitter.com/gJG9JhxByw— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) May 25, 2024
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