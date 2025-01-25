Konyaspor'dan Halil Umut Meler tepkisi: 'Yine birilerine Umut oldu!'

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Konyaspor, sosyal medya hesabından maçın hakemi Halil Umut Meler hakkında paylaşım yaptı.

Konyaspor'dan Halil Umut Meler tepkisi: 'Yine birilerine Umut oldu!'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 23:44

Konyaspor Kulübü, Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler'e maçın ardından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Halil Umut Meler'in maç içinde verdiği kararları derlediği bir video paylaşan Konyaspor, "Yine birilerine Umut oldu!" ifadelerini kullandı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ahmed Kutucu, Eyüpspor'da olsaydı bu pozisyonda atılmayacak mıydı? Çok bariz bir pozisyon. Adil'e yapılan bir hamle var. Kırmızı kart beklentimiz vardı" ifadeleri ile Meler'in yönetimine tepki göstermişti.

Konyaspor'un paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #Halil Umut Meler #konyaspor #galatasaray

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