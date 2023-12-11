Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:25
Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final gibi bir maça çıkacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Parken Stadı'nda oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü TSİ 23:00'te başlayacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Galatasaray, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kalmıştı.

Kopenhag ise Bayern Münih deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.


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