Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final gibi bir maça çıkacak.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Parken Stadı'nda oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü TSİ 23:00'te başlayacak.
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Galatasaray, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kalmıştı.
Kopenhag ise Bayern Münih deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- 'Falcao'nun beni uyardığı ilk şey...'
- 'Masum olmayan bir aktivite başladı...'
- Petrol boru hatlarında vahim tablo: 4 bin 800 kaçak hat
- Serbest bıraktıran savcı ortaya çıktı!
- Deprem bağışları nereye gitti?
- Bakanlık ve savcılık harekete geçti!
- Kurtuluş Savaşı’yla İslamcı Hamas’ı bir tuttu!
- Müge Anlı hakkında konuştu: 'Reyting...'
- ABD Başkanlık yarışındaki son durum ne?