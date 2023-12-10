Galatasaray Petrol Ofisi deplasmanda liderliğini sürdürdü!
Galatasaray Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaştı.
Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1 kazanırken goller; 16. dakikada Ruth Kipoyi ve 21. dakikada Ecem Esen'den geldi.
GALATASARAY LİDERLİĞİ BIRAKMADI
Ev sahibi Karadeniz Ereğli Belediyespor'un tek golünü ise 5. dakikada Sandra Nabweteme kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürürken, Karadeniz Ereğli Belediyespor 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde 1207 Antalyaspor'u konuk ederken, Karadeniz Ereğli Belediyespor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
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