Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:14
Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jacob Neestrup yönetimindeki Kopenhag, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

KOPENHAG - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

KOPENHAG - MANCHESTER UNITED  MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Manchester United 1-0 galip ayrılmıştı. 


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