Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kopenhag, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jacob Neestrup yönetimindeki Kopenhag, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
KOPENHAG - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
KOPENHAG - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Manchester United 1-0 galip ayrılmıştı.
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